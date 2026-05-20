日本人の死因に「油」が大きく影響しているってほんと？ 大切なのは脂肪酸のバランス 私たちが普段なにげなく口にしている料理やお菓子にもさまざまな油が使われています。そのなかでもとくに多いのがサラダ油やマーガリンなどに代表される植物油脂。 近年、この植物油脂に多く含まれるオメガ６系脂肪酸の過剰摂取による「脂肪酸のバランス崩壊」が健康を損なう大きな要因として注目を集めているのです。 日本人の主