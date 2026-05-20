【あの頃、テレビドラマは熱かった】バルタン星人→金妻→トレンディードラマ？「あぶない刑事」（1986年／日本テレビ系）◇◇◇男女雇用機会均等法が施行された1986年の10月。社会人1年目だった僕は、アパレルメーカーの営業としてSUZUYAとかCABINの婦人服チェーン店を回っていた。当時大阪では派手な色合いのボディコンが流行し始めた頃だったけど東京ではアースカラーでルーズなシルエットが主流。そんな中で