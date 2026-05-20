ドル円１５９．０５近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル買いが優勢。ドル円は東京昼過ぎにつけた安値158.82付近から買い戻されており、ロンドン時間には159.10付近と東京早朝の高値159.11付近まで反発した。前日NY終値159.07を起点に、下に往って来いの値動きとなっている。 ユーロドルは上値重く推移。東京午前の1.1613付近を高値に売られ、ロンドン時間に入ると一段