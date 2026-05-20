ウンシュ・ベルギー中銀総裁 我々はインフレ問題の始まりに直面している ECBはいずれかの時点で行動を起こさなければならないだろう 年内に2ー3回の利上げを見込んでいる現在の市場の期待について、完全に容認できる ECBの目標は、エネルギーコストが賃金や二次的な価格上昇へ波及するのを阻止すること