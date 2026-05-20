歌手の氷川きよし（４８）が生放送で歌唱し、その姿にネットが沸いた。１９日のＮＨＫ「うたコン」（火曜・後７時５７分）に生出演。この日のテーマは「主題歌特集」だ。氷川は番組の前半で、自身も出演歴のある「水戸黄門」の主題歌「あゝ人生に涙あり」を披露。力強く、伸びやかな美声を届けた。そして後半では、衣装もメイクもチェンジ。「実は今、ＮＨＫＥテレの『おじゃる丸』のエンディングテーマを担当させていた