◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第７節２回戦花園大５ｘ―４佛教大＝延長１１回タイブレーク＝（２０日・わかさスタジアム京都）花園大が佛教大を下し、２０２３年春以来、６季ぶり３度目の優勝を決めた。勝ち点５。１０勝負けなしの全勝優勝で、３年ぶり３度目の全日本大学野球選手権大会（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）出場を決めた。５連覇中の佛教大の優勝を阻止した。２回に２点を失うが、その