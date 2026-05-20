◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭５枚目・正代（時津風）に送り出され、負け越した。過去１０勝５敗の元大関に対し、当たって、いなし、優位に立ったが、正代の逆襲に守勢となり、右を差し切れず、体勢を崩して敗れた。３、４日目、前日以外は、踏み込みが弱く、もろい黒星が目立った。先場所は１０勝を挙げ、復調の気配があったが、来場所はカド番となった。