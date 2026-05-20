◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡのエース・東克樹投手（３０）が、２１日の広島戦（マツダ）に中８日で先発する。今季もここまで７試合で４勝２敗、防御率１・６４と安定感抜群の左腕は登板前日に取材対応し「中６日（の調整）よりも多めにトレーニングはやりました。５月はどうしても疲労がたまってくるところで、しっかりトレーニングで負荷を上げてやっていこうとトレーナーさんと