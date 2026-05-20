５月２４日に東京競馬場で行われる牝馬クラシック２冠目のオークス・Ｇ１に、有力馬のドリームコアを送り出す予定だった萩原清調教師＝美浦＝が、愛馬の晴れ舞台を前に２０日、病気のため亡くなったことが分かった。６７歳だった。現役のままダービートレーナーが旅立った。オークスに出走予定のドリームコアは、自ら手がけたノームコアの娘。母は１９年のヴィクトリアマイル、２０年の香港カップの国内外Ｇ１を含む重賞５勝を