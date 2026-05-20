■これまでのあらすじ結婚を間近に控えた香奈は憧れの式場の予約が取れ、挙式の準備に余念がない。会社の同期を招待することにし、母親に言われたとおりご祝儀の金額を提示して案内メッセージを送るが、なぜか「参加のお返事は考えさせてくれる？」という返事がきて…。私と麻耶は同期で親友です。それなのに、結婚式への出席を「考えさせて」ってどういう意味なんでしょうか？ランチがてら聞いてみたところ、「金額やドレスの色ま