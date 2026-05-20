アメリカのトランプ大統領が、「くら寿司」のアメリカ子会社などの株式を大量に売買していたことがわかりました。トランプ氏に対しては、自分の利益のために権力を使っているのではないかとの指摘も出ています。記者「ワシントン市内のくら寿司のお店です。くら寿司は今、各地で店舗数を増やしていて、アメリカでの存在感も高まっています」人気の回転寿司チェーン「くら寿司」。全米各地で91店舗を展開していて、さらに14店舗のオ