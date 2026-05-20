あなたも子どものころ、色とりどりのおりがみを使って鶴や兜などを織った思い出はありませんか？そんな、私たちのよく知る折り紙とは異次元の作品を作りながら、各地の施設で折り紙の楽しさを伝えている男性がいます。人呼んで「おりがみマスターりょうちゃん」。 （おりがみマスターりょうちゃん・三原竜馬さん）「ポイントは車のタイヤの形、あとは屋根の形、そこはキレイに作るように心がけています」「こ