浪曲師の京山幸枝若（きょうやま・こうしわか／72）が20日、都内で行われた令和8年春の叙勲「旭日小綬章」受章記念記者会見に出席。健康法を明かした。【写真】紫陽花に囲まれて…二カッと笑顔を見せた京山幸枝若健康を聞かれ、幸枝若は「すぐ病院に行かないといけないです」とキッパリ。「朝起きて気分悪いなと思ったら脳外科に」「胃が痛くなっても街のクリニック行ったり」と心配ごとがあればためらわず診察を受けるとし、