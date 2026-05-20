中国を訪問しているロシアのプーチン大統領と習近平国家主席が会談し、アメリカを念頭に「公平な世界秩序」を構築する考えを確認しました。北京から中継でお伝えします。米中首脳会談からわずか6日後に行われた今回の中国とロシアの首脳会談。両首脳は、アメリカが主導してきた秩序に対抗する考えを確認しました。中国習近平 国家主席「両国の関係は、より大きな成果をあげ、よりはやく発展する新たな段階に入った」ロシア