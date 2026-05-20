鳴門市は畜産業や災害時の避難所で発生する「におい」の問題を解決しようと、5月19日に東京の日用雑貨メーカーと協定を結びました。鳴門市と協定を結んだのは、消臭剤などを製造販売する日用雑貨メーカーで東京に本社を置くエステーです。19日、鳴門市役所で行われた協定の締結式では、市が直面するにおいの問題解決を目指して、エステーの山本一成 取締役と泉理彦 鳴門市長がそれぞれ協定書