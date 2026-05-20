日本を訪問している国連のグテーレス事務総長はきょう、「パートナーシップを誇りに思う」と述べ、日本との関係について、感謝を示しました。国連と日本の関係を強める決意を示した形です。国連グテーレス事務総長「おととい、私は日本の内閣総理大臣である高市早苗氏とお会いする機会を得ました。総理にもお伝えした通り、国連は日本とのパートナーシップを深く誇りに思っています」国連のアントニオ・グテーレス事務総長はきょ