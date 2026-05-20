きょう20日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜※関西ローカル）に、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、久保田かずのぶ（とろサーモン）が出演する。【動画】テレビへの不満をぶっちゃけるドンデコルテかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。たくろう、ドンデコルテ、とろサーモン久保田が来店。M-