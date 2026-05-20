焼肉チェーン「トラジ」を運営するトラジは、2026年5月21日に焼肉居酒屋「千だか」を、新宿西口にオープンします。新宿駅西口から徒歩3分以内でアクセスもバッチリ5月21日に、新宿西口にオープンする焼肉・ホルモン・肉料理「千だか」は、厳選した新鮮なホルモンを中心に、名物牛タンや希少部位の上ロースなどの焼肉と肉料理、そして美味しいお酒を楽しめる居酒屋です。今回のオープンを記念して、先着400人限定で「千だかの出汁」