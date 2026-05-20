【ビーボーイコミックスフェア2026】 開催期間：5月20日～ 【拡大画像へ】 リブレは、5月20日より「ビーボーイコミックスフェア2026」第1弾を開催する。特典がなくなり次第終了する。第2弾は7月に開催予定。電子書籍書店では9月頃の開催を予定している。 第1弾ではアニメイトなどのフェア開催書店で対象商品を1冊購入につき、人気作家6名による描き下ろし