ファッションプラザ「パシオス」は、2026年5月20日から24日まで「夏 MAX SALE」を開催しています。パシオスのチラシから、注目アイテムを紹介します（一部店舗を除く）。靴下が2足組で110円！1000円以下のセールアイテムが充実しています。以下は一例です。●婦人クルーソックス（綿混・2足組）...110円●婦人Tシャツ／カットソー...各330円●婦人リラクシングパンツ...550円●婦人EVAサンダル...770円●シャツ...770円●ワイドパ