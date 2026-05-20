観賞用のヘビがいなくなったのは、上越市にあるホームセンター「スーパーセンタームサシ上越店」です。18日午後、従業員から「飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた」と通報がありました。脱走したとみられているのは「マラヤン ブラッド パイソン」で、東南アジアに生息するヘビです。全長は1ｍから1.3ｍほどで、色は茶褐色、まだら模様があるといいます。毒はありませんが、人