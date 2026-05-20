6月12日よりシモキタ-エキマエ-シネマ『K2』ほかで公開される堤幸彦が監督・原案を務めた完全オリジナル映画『hinata』の本予告が公開。大滝詠一の「ナイアガラ・ムーンがまた輝けば」が挿入歌に起用された。 参考：唐沢寿明が発案したノリノリのダンスシーンも『ミステリー・アリーナ』本編映像公開 本作は、キャスティング会社・株式会社コセイの映画製作部「KOSEI STUDIO（コセイスタジオ）」