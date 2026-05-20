キヤノンは新たに、動画クリエイター向けミラーレスカメラ『EOS R6 V』を発表した。Vシリーズとしては初となるフルサイズセンサー搭載モデルであり、SNSや動画配信を前提とした現代のコンテンツ制作環境を意識した設計が特徴となる。今回の発表で印象的だったのは、単なるスペック訴求に留まらず、「いま動画を撮ること」を取り巻く環境変化そのものを整理しようとしていた点だ。 （関連：【画像】フラ