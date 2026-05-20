East Of Edenの湊あかねが、ソロ1stデジタルシングル「Lookin’ for」を本日5月20日にリリース。また、本日21時にMVがプレミア公開される。 （関連：East Of Eden、ほとばしる5つのエネルギーツアー『Growing』――情熱が炸裂し続ける楽園、熱狂の具現化） 本楽曲は、3月に行われた『湊あかね BIRTHDAY TALK LIVE』にて終演後にファンへの“逆誕生日プレゼント”としてサプライズで公開された