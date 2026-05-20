日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円０６～０８銭と前日に比べ０３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円３９～４３銭と同６３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９２～９４ドルと同０．００４２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS