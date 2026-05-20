スズラン越しに富士山も見える 長野県の富士見パノラマリゾートは「120万本のすずらん祭り」を開催する。期間は5月23日（土）～6月21日（日）。 春から秋にかけては花の名所として知られ、冬はスキー＆スノーボードが楽しめる高原リゾート。標高1,780mのゴンドラ山頂駅からすぐの「入笠すずらん山野草公園」では20万本のドイツスズランが見られる。そこから徒歩約10分の「入笠湿原」に