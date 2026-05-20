韓国に残る「日本式の名前」を排除し、独自の名称を取り戻そうとする動きが活発化している。【画像】日本が竹島を自国領と認識していなかった証拠？“古地図”が話題韓国では昨今、「植物主権」という耳慣れない概念が再び大きな関心を集めている。その契機となったのは、5月15日の「世宗大王の誕生日」に際して公開された一つの動画コンテンツだ。韓国のエンターテインメント界で著名なナ・ヨンソクPDと、「韓国広報専門家」を自