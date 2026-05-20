家庭用美容機器メーカーのユーライクジャパンは5月19日、新製品発表会を開催し、最新モデルとして「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」「Ulike X Max IPL光美容器」の2シリーズを発表した。発表会には、ブランドアンバサダーに就任した女優の桐谷美玲さんも登壇。新製品とともに、これからの美容習慣が紹介された。●世界No.1ブランドのトップが語る「進化の背景」美容機器ブランド「Ulike」は、世界累計販売台数が800万台以上に