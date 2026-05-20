HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の1stアルバム『JUKE BOX』リリースを記念したMUSIC ON! TV（エムオン!）オリジナル特番を2ヵ月連続でオンエアされることが決定した。 ■HOKUTOの思考や感性に迫る！自ら楽曲解説も 本番組では、ポップやR＆Bなどジャンルにとらわれない多彩な楽曲が詰め込まれた1stアルバム『JUKE BOX』の魅力と、彼の“クリエイティブの源泉”を“インプット”と“アウトプット”の前後編で紐解く。