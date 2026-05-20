【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年にデビュー20周年を迎えた沖縄出身バンド、かりゆし58が『THE FIRST TAKE』に再登場。 ■「オワリはじまり」は一日の終わりにそっと寄り添う曲 披露するのは、ドラマ主題歌、CMソング、さらにSNSでも話題を集め、幅広い世代に親しまれている名曲「オワリはじまり」。 ≪もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい≫という問いかけが印象的な、一日の終わりにそっ