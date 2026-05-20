¢£¥¦¥¨ー¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈäÏª¤¹¤ë4¿Í ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛSOTA¡¦MANATO¡¦LEO¡¦JUNON¥Óー¥ëÊÒ¼ê¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～② ¿·¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ¸:FIRST.¡×¤Î»£±ÆÎ¢Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ BE:FIRST¤ÎSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¡¦MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¡¦LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¡¦JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤¬4¿Í¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬»öÁ°¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÆ°²è»£±Æ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿