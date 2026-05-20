夢みつけ隊 [東証Ｓ] が5月20日大引け後(17:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比71.4％増の1億5600万円に拡大したが、従来予想の1億7400万円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の3600万円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.5％→18.9％に急改善した。 株探ニュース