日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万4717枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 264717(264717) ソシエテジェネラル証券169582(169582) バークレイズ証券 78637( 7863