20日朝、「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が、全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。屋根を突き破り激しく燃え上がる建物、全体が炎で包まれています。火事があったのは、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂です。消防などによると午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。消防車8台などが出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、霊火堂と隣接する離れが全焼しまし