中国外交部の郭嘉昆（グオ・ジアクン）報道官は5月20日の定例記者会見で、上海市内で発生した日本人を含む3人が負傷した事件について、「治安上の個別の事件だ」と強調した。会見で共同通信の記者が「19日に上海で発生した日本人刺傷事件について、中国外交部としてどのように受け止めているか。また、公表可能な詳細情報はあるか」と質問したのに対し、郭報道官は「上海市内の飲食店で精神障害のある人物による刃物を用いた傷害事