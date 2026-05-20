「DRESS（ドレス）」ブランドで釣り具を手がけるライラクス（大阪府東大阪市）は、アニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズとコラボレーションした釣り具（エギ）「EVA-Q 3号 初号機・2号機・第4の使徒 3種セット」を、2026年5月20日に同ブランドの公式ウェブサイトおよび全国の釣具店などで発売。「エヴァ初号機」「2号機」「第4の使徒」デザイン第1弾エギより汎用性が高いという3号サイズで展開。水深や潮の速さ、イカのサイ