漫画『お前、タヌキにならねーか？』（comic POOL／一迅社刊）がテレビアニメ化されることが発表された。監督は『キングダム』や『やくならマグカップも』の神谷純氏、アニメーション制作は『あらいぐまラスカル』や『ちびまる子ちゃん』の日本アニメーションが務める。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。【画像】原作表紙と実は表情が違う！『おまタヌ』作者によるアニメ化お祝いイラスト本作は、奈川トモ