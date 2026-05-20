『THE SECOND』初代王者のお笑いコンビ・ギャロップ（林健、毛利大亮）が、10月2日に大阪・なんばグランド花月（NGK）で単独ライブ『ギャロップグランド花月2026』を開催することが決定。きょう20日午後6時からチケット先行受付を開始する。【写真】『THE SECOND』優勝&準優勝がNGKで共演！ ギャロップ&マシンガンズの4ショット■ギャロップ・林健コメント