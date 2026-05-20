7月から放送されるテレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（通称：きみ愛）の新キャストとして、ルーカス・ユカライネン役を浪川大輔、ソフィア・ユカライネン役を國府田マリ子が演じることが発表された。あわせて、新キャラクタービジュアルが公開された。【画像】やさしくてかわいいお母さん！國府田マリ子演じる『きみ愛』ソフィア新たに発表されたキャラクターは、主人公・エ