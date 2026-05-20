リクルートスタッフィングpresents大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025-26が19日に行われ、今シーズンのSVリーグで活躍した選手たちの功績が讃えられるとともに、各賞の受賞者が表彰された。 男子のレギュラーシーズンのリーダーズ及び個人表彰受賞者は5名。トップスコアラー、トップアタッカー、トップサーバー、トップブロッカー、トップサーブ