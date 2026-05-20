テレビアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonが、7月からTOKYO MX、MBS、BS日テレで放送されることが発表された。あわせて、2nd Seasonから登場する新キャラクターのキャストとして、川島零士、安野希世乃、緑川光、富田美憂が出演する。【画像】かわいい！『ヘルモード』ソフィアローネほか新キャラクターたち川島はお金に強い執着を持つ金髪の少年・キール、安野は1000年以