行方不明から23年。警察は吉川友梨さんに関する情報提供を呼びかけています。 23年前の5月20日、大阪府熊取町で当時小学4年生だった吉川友梨さんが下校途中に忽然と姿を消しました。 （大阪府警捜査第一課森本浩史警部）「どんなささいなことでも結構です。匿名でも構いません。心あたりのある方は情報をお寄せください」 友梨さんの両親や大阪府警の捜査員らは20日、大阪・難波にある百貨店の前でチラシを配り、情報