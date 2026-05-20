愛知県に住む80代の男性が、約8億7000万円をだまし取られる被害です。警察によりますと、愛知県内に住む80代の男性は2026年、著名人の名前を使ったインターネットの投資の広告にアクセスし、LINEのやり取りを始めました。インストールを指示されたニセの「投資アプリ」では利益が出ているように表示され、男性は5月までに現金を振り込んだり金塊を手渡したりして、あわせて8億7000万円以上をだまし取られました。現金を引き出すに