俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が、20日発売の『月刊ヤングマガジン』6号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ今回は、2nd写真集『むすび』の秘蔵カットを収録。20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した写真集だ。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュ