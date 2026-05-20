アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（29日公開）を記念し、長編アニメーション『トムとジェリーの宝島』（2006年制作）が、24日午後7時よりTOKYO MXで特別放送される。【画像】笑顔で手を振る向こうには冒険の世界！『トムとジェリー』映画最新作誕生から85年以上。世代を超えて世界中で愛され続ける“最強のケンカ友達”トムとジェリー。劇場版最新作では、シリーズ初の全編フルCGアニメーションで、時空を