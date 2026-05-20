世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題に取り組む紀藤正樹弁護士は20日、同日始まった教団清算人への債権申告の受け付けに関し、自身も申し出る意向を明らかにした。「自分を中傷する内容を含む本を教団側は機関誌で宣伝した。中傷被害に関係した責任を問い、慰謝料を請求したい」と説明している。紀藤弁護士が関わる全国霊感商法対策弁護士連絡会が、債権申告開始に合わせた声明を公表する記者会見で述べた。声明では、申