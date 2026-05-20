ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル（SS）で同種目初のメダルとなる銀を獲得した長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が20日、京セラドームで行われたオリックス―ソフトバンク戦で始球式を務めた。長谷川は「TAIGA」と名前の入った「00」番のユニホーム姿でスタンドの大声援を浴びながら登場。左腕から、山なりながらも見事なノーバウンド投球を披露し、ファンを盛り上げた。大役を終えると「