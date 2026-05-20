北陸三大祭りの一つとして知られる「三国祭」の最大の見せ場、山車巡行が20日、福井県坂井市で行われ、多くの観光客でにぎわった。三国祭は江戸時代から約300年続くとされる伝統行事。山車に載る巨大な武者人形は毎年作り替えられ、今年は源義経や「刃傷松の廊下」などを表現した人形が登場した。高さ約6.5メートルの山車6基が午後1時ごろ、三国神社から町中へ向かっていった。英国から訪れたカイ・ヘイズさん（28）は「人形が