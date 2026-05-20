三重県津市で作業用のトラックが全焼しました。 【写真を見る】｢爆発するように燃えている｣ 作業用のトラックが全焼 現場へ移動中に荷台などから煙が… 三重･津市 警察と消防によりますときょう午前10時前、津市万町津の路上で「車が爆発するように燃えている」などと目撃者から通報が相次ぎました。 消防車7台などが駆けつけたところ、駐車場などにラインを引く作業用のトラックが燃えていて、火は約1時間後に消し止められまし