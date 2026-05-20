２０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０３銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円０６〜０８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円３９〜４３銭で大方の取引を終えた。